За сутки количество заболевших COVID-19 в Беларуси выросло на 741 человека
В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19.
За все время эпидемии, отмечает Минздрав, на территории нашей страны «умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
С недугом смогли справиться 938 пациентов.
Всего белорусские медики провели 122 тыс. 543 теста.
Таким образом, за последние сутки умерло еще два человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 741 (10%) — это рекордный суточный прирост по заболевшим и почти вдвое больше оценочных прогнозов суточного прироста Минздрава (300-400).
Минздрав вновь не сообщил цифры заболевших по областям и Минску, а также количестве больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».
Всемирная организация здравоохранения 21 апреля опубликовала рекомендации властям Беларуси по борьбе с COVID-19 по итогам визита миссии ВОЗ в Беларусь 7-11 апреля.
Организация призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн.
Властям Беларуси рекомендовано усилить «физические меры дистанцирования», в том числе:
- отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные;
- помещать в карантин «контакты подтвержденных пациентов» и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса;
- перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение;
- сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска;
- осуществлять прозрачное и регулярное информирование общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.
Кроме этого правительству рекомендована «твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий» пандемии коронавируса.
Между тем 25 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник. Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.
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