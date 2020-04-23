За сутки количество заболевших COVID-19 в Беларуси выросло на 741 человека

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19.

Фото Depositphotos

За все время эпидемии, отмечает Минздрав, на территории нашей страны «умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

С недугом смогли справиться 938 пациентов.

Всего белорусские медики провели 122 тыс. 543 теста.

Таким образом, за последние сутки умерло еще два человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 741 (10%) — это рекордный суточный прирост по заболевшим и почти вдвое больше оценочных прогнозов суточного прироста Минздрава (300-400).

Минздрав вновь не сообщил цифры заболевших по областям и Минску, а также количестве больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Всемирная организация здравоохранения 21 апреля опубликовала рекомендации властям Беларуси по борьбе с COVID-19 по итогам визита миссии ВОЗ в Беларусь 7-11 апреля.

Организация призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн.

Властям Беларуси рекомендовано усилить «физические меры дистанцирования», в том числе:

отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные;

помещать в карантин «контакты подтвержденных пациентов» и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса;

перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение;

сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска;

осуществлять прозрачное и регулярное информирование общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.

Кроме этого правительству рекомендована «твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий» пандемии коронавируса.

Между тем 25 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник. Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: