ГАИ проведет по всей стране спецмероприятие

В пятницу, 23 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране спецмероприятие.

«Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных механических транспортных средств», — отметили в дорожной милиции.

Как отметили в республиканской ГАИ, с 24 апреля по 4 мая пройдет профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!».

Сообщается, что главными целями спецмероприятия являются:

предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта;

формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения;

пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов.

Наряды ДПС ГАИ будут проводить отработки улиц населенных пунктов, автомобильных дорог по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта, используя при этом формы гласного, негласного и смешанного контроля.

По данным ГАИ, основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил маневрирования;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

езда в состоянии опьянения и бесправная езда;

нарушение разрешенных скоростных режимов.

Госавтоинспекция призывает водителей автомобилей к повышенной концентрации на дороге: «Мотоциклисты порой могут возникать словно из-под земли. Именно поэтому автолюбителям необходимо смотреть в зеркала и учитывать, что мотоцикл может двигаться между полосами».