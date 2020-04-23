Лукашенко принял кадровые решения

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В четверг, 23 апреля, Александр Лукашенко принял кадровые решения.

Фото из Википедии

Глава государства согласовал назначения:

  • Михаила Касько на должность главы Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром); до этого он занимал должность заместителя председателя концерна;
  • Андрея Бунакова — на должность генерального директора ОАО «Белшина»; занимал должность зампредседателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии (Белнефтехим);
  • Виталия Неверы — заместителем председателя Гродненского облисполкома; руководил комитетом госимущества Гродненского облисполкома.
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Тэги: Беллесбумпром Белшина кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Михаил Касько Андрей Бунаков Виталий Невера

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