Лукашенко принял кадровые решения
В четверг, 23 апреля, Александр Лукашенко принял кадровые решения.
Глава государства согласовал назначения:
- Михаила Касько на должность главы Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром); до этого он занимал должность заместителя председателя концерна;
- Андрея Бунакова — на должность генерального директора ОАО «Белшина»; занимал должность зампредседателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии (Белнефтехим);
- Виталия Неверы — заместителем председателя Гродненского облисполкома; руководил комитетом госимущества Гродненского облисполкома.