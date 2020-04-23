Меркель: нам придется жить с этим вирусом долгое время
Глава немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что ее страна готова увеличить финансовые отчисления в бюджет ЕС, чтобы помочь его членам, находящимся в более сложной ситуации, справиться с эпидемией коронавируса и ее последствиями.
При этом она предупредила, что Германия должна продемонстрировать «ум и осторожность» при борьбе с коронавирусом, поскольку сейчас наблюдается «не конечная фаза кризиса, а все еще начало», пишет
«Нам придется жить с этим вирусом долгое время», — заявила канцлер, выступая перед немецким парламентом по видеосвязи.
По ее мнению, ФРГ столкнулась с самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны в том, что касается жизни и здоровья людей.
Она также призвала жителей Германии к максимальной дисциплине, чтобы избежать необходимости введения карантинных мер вновь и вновь.
Кроме того, правительство Германии выделяет дополнительные 10,8 млрд евро, чтобы помочь собственной экономике.
В пакет помощи входит:
- сокращение налоговых выплат для бизнесов;
- увеличение соцпакетов для работников любой сферы;
- выплаты 70-77% зарплаты людям, вынужденно оставшимся без работы;
- приобретение компьютеров семьям с детьми на домашнем обучении.
Ситуация с коронавирусом в Германии самая благоприятная в Европе. Из 150 с лишним тысяч заразившихся там умерли около 5,3 тыс. человек. Такую относительно низкую смертность в стране с самой большой численностью населения в Европе связывают со своевременно введенной системой массового тестирования.
В стране постепенно ослабляются карантинные меры, однако в ряде федеральных земель хотят ввести обязательное ношение масок при походе в магазины.
В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.
Только самые важные новости в наших каналах в
Главное о коронавирусе:
- «Заразится большая часть населения». Врачи обратились к белорусам
- Всё о защитных масках: кому их надо носить и какую выбрать
- Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы
- Симптомы коронавируса – и что делать, если вы заболели
- По полочкам. Как уберечься от коронавируса
- Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Полная хроника событий