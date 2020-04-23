Меркель: нам придется жить с этим вирусом долгое время

Глава немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что ее страна готова увеличить финансовые отчисления в бюджет ЕС, чтобы помочь его членам, находящимся в более сложной ситуации, справиться с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

Фото из микроблога правительства ФРГ

При этом она предупредила, что Германия должна продемонстрировать «ум и осторожность» при борьбе с коронавирусом, поскольку сейчас наблюдается «не конечная фаза кризиса, а все еще начало», пишет Би-би-си .

«Нам придется жить с этим вирусом долгое время», — заявила канцлер, выступая перед немецким парламентом по видеосвязи.

По ее мнению, ФРГ столкнулась с самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны в том, что касается жизни и здоровья людей.

Она также призвала жителей Германии к максимальной дисциплине, чтобы избежать необходимости введения карантинных мер вновь и вновь.

Кроме того, правительство Германии выделяет дополнительные 10,8 млрд евро, чтобы помочь собственной экономике.

В пакет помощи входит:

сокращение налоговых выплат для бизнесов;

увеличение соцпакетов для работников любой сферы;

выплаты 70-77% зарплаты людям, вынужденно оставшимся без работы;

приобретение компьютеров семьям с детьми на домашнем обучении.

Ситуация с коронавирусом в Германии самая благоприятная в Европе. Из 150 с лишним тысяч заразившихся там умерли около 5,3 тыс. человек. Такую относительно низкую смертность в стране с самой большой численностью населения в Европе связывают со своевременно введенной системой массового тестирования.

В стране постепенно ослабляются карантинные меры, однако в ряде федеральных земель хотят ввести обязательное ношение масок при походе в магазины.

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

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