Министерство внутренней безопасности США назвало губительные для коронавируса факторы

Исполняющий обязанности заместителя начальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности США Билл Брайан назвал губительные для коронавируса факторы.

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23 апреля на традиционном брифинге в Белом доме он по просьбе президента Дональда Трампа рассказал, что в ходе исследований выяснилось: вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность.

«Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус — как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса», — приводит «ГА» слова эксперта.

Полученные данные могут укрепить надежду на то, что пандемия может пойти по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года.

Впрочем, не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно: «Я надеюсь, что люди наслаждаются солнцем, и если оно оказывает [положительное] влияние, это здорово», — сказал президент.

По словам Брайана, на непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, в темноте и при низкой влажности вирус может удерживаться до 18 часов, не теряя при этом своей устойчивости.

В условиях высокой влажности период полураспада вируса сократился до шести часов, а когда вирус подвергли воздействию солнечного света и высокой влажности, период полураспада уменьшился до двух минут.

Исследователи обнаружили подобный эффект и во время эксперимента с симуляцией кашля или чихания, когда коронавирус распространяется с частицами слюны. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд, добавил Брайан.

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

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