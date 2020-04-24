Комитет Европарламента согласовал визовое соглашение с Беларусью

Европарламент может рассмотреть соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью в мае. Как сообщает пресс-служба Европарламента, скорее всего, это произойдет на сессии 13-14 мая.

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Накануне соглашения рассматривались в Комитете Европарламента по гражданским свободам. За соглашение по реадмиссии проголосовали 54 члена комитета, против — 13. Визовое соглашение поддержал 61 депутат, против проголосовали 6.

Докладчик по соглашению о реадмиссии Петар Витанов отметил, что ЕС «должен больше взаимодействовать со всеми восточными партнерами, несмотря на проблемы или, возможно, даже в большей степени из-за них, поскольку более глубокие отношения должны расширять границы свободы, безопасности и справедливости». Витанов также заявил, что у Европарламента должна быть более активная роль при подготовке и обсуждении будущих соглашений о реадмиссии с другими странами, а также в последующем мониторинге по их применению.

В свою очередь докладчик по соглашению об упрощении визового режима Ондреж Коварик сказал: «Упрощение поездок в и из ЕС как для белорусов, так и для граждан ЕС является важным шагом на пути к более глубокому сотрудничеству и взаимопониманию между ЕС и Беларусью, а также к активизации диалога о демократических ценностях. Я также призываю Европейскую комиссию вернуться к нам через год после вступления соглашения в силу, чтобы мы могли оценить, насколько соглашение соответствует его намерениям».

По мнению депутатов Европарламента, отмечается в сообщении, в Беларуси в последние годы наблюдаются улучшения в уважении универсальных свобод, верховенства закона и прав человека, в том числе свободы слова, выражения мнений и СМИ, а также трудовых прав. Евродепутаты также подчеркнули, что эти факторы являются основополагающими критериями политики ЕС в отношении третьих стран, а соглашение об упрощении визового режима может быть приостановлено полностью или частично в связи с ситуацией с правами человека и демократией в Беларуси.

После того, как Европарламент на сессии одобрит два соглашения, Беларусь и ЕС должны будут официально завершить процедуру ратификации. Оба соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами.

Соглашения были подписаны 8 января нынешнего года в Брюсселе. Законы о ратификации соглашений приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля. Таким образом, Беларусь в апреле завершила процедуру ратификации этих документов.