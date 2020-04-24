1 мая в школах Беларуси будет учебным днем. Лукашенко распорядился

1 мая белорусские школьники будут учиться, а учителя, соответственно, работать. Соответствующий указ подписал президент Беларуси.

Напомним, 1 мая — официальный государственный праздник День труда, являющийся выходным днем. В этом году День труда выпадает на пятницу.

Как сообщает Министерство образования, такое решение принято «в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года».

Согласно указу, на пятницу 1 мая переносится рабочий день с субботы 2 мая. В большинстве белорусских школ суббота не является учебным днем — по субботам в школах проходят факультативы, дополнительные занятия и различные мероприятия.

Расписание учебных занятий 1 мая «будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», отмечается в сообщении Минобразования.

Также, напомним, по распоряжению главы государства учебным днем в школах объявлена и ближайшая суббота — 25 апреля.