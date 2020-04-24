В Витебске 19-летняя девушка организовала сутенерскую сеть

По данным следствия, 19-летняя жительница Витебска с августа 2019 по февраль 2020 года предлагала двум 20-летним и двум 18-летним знакомым девушкам систематически оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Получив согласие от последних, обвиняемая оказывала им помощь в поиске «клиентов», сообщили в областном УСК. Фигурантка размещала информацию об оказании сексуальных услуг за денежное вознаграждение своими подругами на сайтах для знакомств. Она переписывалась с мужчинами, желающими воспользоваться данными услугами, оговаривала время, место и их стоимость.

Витебчанка иногда даже предоставляла для занятия проституцией квартиру, в которой проживала со своим молодым человеком. Последний о происходящем не знал.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.