На въездах в Барановичи с 25 по 28 апреля будут дежурить экипажи ГАИ совместно с медиками

Такие меры приняты с целью недопущения въезда заболевших ОРИ и предотвращения передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находится на самоизоляции.

В сообщении Барановичского горисполкома отмечается, что на вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов.

Дополнительно на железнодорожных вокзалах будет проводиться выборочная термометрия прибывающих пассажиров.

Местная власть напоминает, что Минздрав призывает остаться дома на большие выходные. Необходимо воздержаться от посещения мест захоронений и других возможных мест с массовым пребыванием людей, отложить поездку к родственникам, проживающим в других регионах. По возможности не пользоваться общественным транспортом, обязательно соблюдать рекомендованные меры профилактики.