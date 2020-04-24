Средняя зарплата в марте выросла на 8,4%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в марте 2020 года составила 1213,6 рубля, увеличившись по сравнению с февралем на 93,9 рубля, или на 8,4%.

Реальная зарплата в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го увеличилась на 8,9%.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1801,5 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 971. В Брестской области средняя зарплата составила 1019,7 рубля, в Витебской — 989,7 рубля, Гомельской — 1043,1 рубля, Гродненской — 1018,4 рубля, Минской — 1185,2 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в феврале 2020 года она составила 6418,6 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 607,2 рубля. Разрыв составил 10,5 раза.