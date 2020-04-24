Белорусские гандболисты выступят на ЧМ без квалификации

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ЕГФ отменила плей-офф квалификации, где наша сборная должна была сыграть с победителем пары Польша — Литва.

На основании итогового рейтинга ЧЕ-2020 на чемпионат мира в Египте, который пройдет с 14 по 31 января 2021 года, вышли следующие команды: Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Беларусь, Исландия, Чехия, Франция.

Испания, Хорватия и Норвегия уже квалифицированы как три команды с лучшим рейтингом по итогам ЧЕ-2020; Дания квалифицируется как полномочный чемпион, передает официальный сайт ЕГФ.
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Тэги: ЕГФ гандбол гандбол-Беларусь

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