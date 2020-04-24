Минское «Динамо» и «Неман» победили в первых матчах шестого тура ЧБ

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Динамовцы оказались сильнее «Смолевичей» со счетом 3:1, а гродненцы забили три безответных мяча «Энергетику».

«Динамо-Минск» провело первый матч после увольнения главного тренера Сергея Гуренко и назначения Леонида Кучука. На 8-й минуте забил Бахар, на 41-й и 70-й дубль оформил Евгений Шикавка. На 74-й мяч отскочил в ворота минчан от динамовца Горопевшека.

Дублем за «Неман» отличился Павел Забелин — на 73-й и 83-й минутах. На 67-й также забил Кадимян.

После шести игр у минских «Динамо» и «Энергетика» по 9 очков, у «Немана» — 8, у «Смолевичей» — 3.
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Тэги: ФК Динамо-Минск ФК Неман ФК Смолевичи ФК Энергетик-БГУ чемпионат Беларуси по футболу Персона: Евгений Шикавка Павел Забелин Город: Гродно

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