Беларусь продолжает залезать в долги

Совет министров 23 апреля одобрил проект договора с Международным банком реконструкции и развития (Всемирным банком) о получении на 11 лет кредита в сумме 90 млн евро «для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию».

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В соответствии с постановлением, которое опубликовано 25 апреля на Национальном правовом интернет-портале, Министерство здравоохранения уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения о займе.

О том, что Всемирный банк рассматривает вопрос о выделении Беларуси финансирования для приобретения предметов медицинского назначения в связи с распространением коронавируса COVID-19, БелаПАН сообщили в минском представительстве МБРР в конце марта.

«Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением коронавируса. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также закупкой предметов медицинского назначения», — отметили в представительстве.

В первой декаде апреля из письма министра экономики Александра Червякова в адрес Республиканской конфедерации предпринимательства стали известны сумма запрашиваемого кредита и статьи расходов: 90 млн евро для покупки неотложных медицинских товаров, препаратов, оборудования.

Червяков также сообщил, что на эти же цели планируется получить кредит на 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка.