В Литве открылись крупные торговые центры, но пускают туда не всех

/ Мир
Просмотров: 1813

Литовские власти разрешили бизнесу открыть крупные торговые центры, которые находились «под замком» во время карантина.

Фото DELFI

В четверг заработал, наверное, самый известгный белорусам ТЦ Akropolis. С сегодняшнего дня прокупателей ждет ТЦ Ozas.

Как сообщает администрация последнего, в центре будут соблюдаться строгие правила карантина.

Так, зайти можно будет только в защитных масках или респираторах и группами не больше чем по два человека.

Администрация рекомендуют входить в лифт только по двое (а лучше всего ходить по лестнице). Посетители должны соблюдать расстояние два метра, общаться с работниками не дольше 15 минут. За товары и услуги рекомендуют платить банковскими картами, а не наличными.

На стоянке машины рекомендуют парковать через одно место, чтобы избежать контакта с другими посетителями.

Людей с признаками ОРВИ в ТЦ впускать не будут.

Охранники будут измерять температуру у всех посетителей, их будут просить дезинфицировать руки на входе, надеть маски и перчатки.

Людям из группы риска (старше 60 лет), рекомендуют посещать центр с 10 до 11 часов.

Магазины в ТЦ будут работать с 10 до 20 часов, пишет ru.delfi.lt.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Литва коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы

СOVID-19. За нарушение режима самоизоляции в Беларуси уже штрафуют

СOVID-19. За нарушение режима самоизоляции в Беларуси уже штрафуют