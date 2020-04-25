В Литве открылись крупные торговые центры, но пускают туда не всех

Литовские власти разрешили бизнесу открыть крупные торговые центры, которые находились «под замком» во время карантина.

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В четверг заработал, наверное, самый известгный белорусам ТЦ Akropolis. С сегодняшнего дня прокупателей ждет ТЦ Ozas.

Как сообщает администрация последнего, в центре будут соблюдаться строгие правила карантина.

Так, зайти можно будет только в защитных масках или респираторах и группами не больше чем по два человека.

Администрация рекомендуют входить в лифт только по двое (а лучше всего ходить по лестнице). Посетители должны соблюдать расстояние два метра, общаться с работниками не дольше 15 минут. За товары и услуги рекомендуют платить банковскими картами, а не наличными.

На стоянке машины рекомендуют парковать через одно место, чтобы избежать контакта с другими посетителями.

Людей с признаками ОРВИ в ТЦ впускать не будут.

Охранники будут измерять температуру у всех посетителей, их будут просить дезинфицировать руки на входе, надеть маски и перчатки.

Людям из группы риска (старше 60 лет), рекомендуют посещать центр с 10 до 11 часов.