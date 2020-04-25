МОТ связалась с властями Беларуси по поводу субботника

Международная организация труда отреагировала на намерение белорусских властей провести 25 апреля общереспубликанский субботник на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Решение о проведении республиканского субботника было принято правительством.

Как отмечается в письме главы отдела свободы объединения департамента международных трудовых норм МОТ Карен Кертис, исполнительные органы МОТ в срочном порядке связались с представителями белорусских властей.

«Ввиду нынешних обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, от правительства потребовали обеспечить, чтобы постановление не было реализовано в субботу, 25 апреля, в том виде, который не соответствует ратифицированным Беларусью конвенциям», — отметила глава отдела свободы объединения.

Глава Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук по поводу субботника обратился к генеральному директору Международной организации труда Гаю Райдеру. В частности он отметил, что «сейчас власти готовят биологические бомбы по всей стране», а также призвал трудящихся к «массовому бойкоту субботника».

В свою очередь Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.

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