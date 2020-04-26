Лукашенко прилетел в Наровлю в годовщину аварии на ЧАЭС

Президенту доложат о проводимой работе по восстановлению и развитию районов, пострадавших от чернобыльской аварии.

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Наровлянский район — один из пострадавших в результате крупнейшей техногенной катастрофы XX века, поэтому приезд сюда главы государства в день 34 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС не случаен, передает телеграм-канал «Пул Первого» .

В ходе рабочей проездки Лукашенко планирует побывать в совхозе-комбинате «Заря» и деревне Завойть. Ему также доложат о ходе проведения полевых работ в стране.