Лукашенко прилетел в Наровлю в годовщину аварии на ЧАЭС
Президенту доложат о проводимой работе по восстановлению и развитию районов, пострадавших от чернобыльской аварии.
Наровлянский район — один из пострадавших в результате крупнейшей техногенной катастрофы XX века, поэтому приезд сюда главы государства в день 34 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС не случаен, передает телеграм-канал
В ходе рабочей проездки Лукашенко планирует побывать в совхозе-комбинате «Заря» и деревне Завойть. Ему также доложат о ходе проведения полевых работ в стране.