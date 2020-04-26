Из Пекина прибыло 50 тонн гуманитарного груза для борьбы с коронавирусом

Самолет Boeing 747 авиакомпании «Трансавиаэкспорт» приземлился в Минске в ночь на 26 апреля. Груз сопровождала команда спасателей во главе с замминистра МЧС Анатолием Долголевцем.

Источник: Минздрав

Часть самолета заняла поставка белорусской компании Wargaming — 330 тысяч медицинских хирургических масок (респираторов) KN95 получат в пользование специалисты системы здравоохранения всех областей страны.

В Минск прибыли упаковки противовирусного средства «Фавипиравир», которое одобрено для лечения COVID-19. Этот груз, а также 200 тысяч респираторов и реагенты для 9,6 тыс. тестов, переданы Минздраву компанией «Энерго-Оил».

РУП «Белмедтехника» доставила этим бортом в страну 300 тысяч респираторов.