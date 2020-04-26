Около 250 противников завода АКБ собрались в центре Бреста

На площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

С учетом эпидемиологической ситуации противники завода были в медицинских масках и старались находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Два человека пришли в длинных черных плащах, один был с косой. Таким образом, по их словам, они хотели показать, что над Брестом нависла смертельная опасность из-за аккумуляторного завода.

Противники завода обсуждали прошедшие в Бресте суды над активистами. Судом Ленинского района Бреста 20 апреля на 15 суток были арестованы противники аккумуляторного завода Дмитрий Андросюк и Александр Кабанов, 22 апреля также на 15 суток — один из лидеров инициативной группы противников строительства предприятия Дмитрий Бекалюк.

Также противники завода обсуждали заявление председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса по поводу аккумуляторного завода, сделанное им 25 апреля в Бресте во время субботника. В частности руководитель области сказал, что не исключает возможности перепрофилирования завода: «Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которая скажет: может этот завод работать или нет. После этого будет приниматься решение».

При этом, по мнению активиста Константин Остапука, скорее всего, такое заявление руководителя области сделано для того, чтобы успокоить людей. «Власти уже столько раз нас обманывали, что веры им нет», — сказал активист.

После встречи на площади противники завода прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь». По дороге они скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!».