В Могилеве осудили выбросившую из окна девятимесячного мальчика

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилева, которая выбросила в окно чужого ребенка.

По информации Могилевского облсуда, ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Женщине дали 13 лет в колонии общего режима, также обвиняемую будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Фигурантка, будучи в гостях у родственников 2 декабря 2019 года, выбросила мальчика из окна квартиры на первом этаже. В результате падения малыш получил перелом затылочной кости.

После лечения Матвея и его брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Потом мальчиков вернули.