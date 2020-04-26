Загруженность белорусских НПЗ близка к стопроцентной

Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

«Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все емкости. <…> Загруженность НПЗ близка к стопроцентной», — ответил первый вице-премьер на вопрос о том, как Беларуси удалось справится с ситуацией касательно нефти, передает ОНТ .

Помимо этого, перед совещанием о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики в сложившейся ситуации в стране Крутой рассказал о том, какие отрасли оказались наиболее уязвимы перед пандемией коронавируса.

«Мы сегодня будем говорить о сфере услуг. Это транспорт, спорт, культура, туризм, общепит — это один блок. И второе — это крупные предприятия. И частные, и государственные», — сказал он.