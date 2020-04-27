В Беларуси пособие по безработице могут повысить почти в 10 раз

Пособие по безработице в Беларуси могут существенно увеличить, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Он привел оценку Международной организации труда, согласно которой после пандемии около 1,3 млрд людей в мире могут стать безработными, а рынок труда ждет более серьезный кризис, чем финансовый сектор или внешнюю торговлю. Поэтому в мерах поддержки экономики предусмотрен социальный блок, сказал чиновник 26 апреля в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .

По словам Крутого, в указе президента №143 «О поддержке экономики» указана только мера по больничным листам для родителей, у которых ребенок в возрасте до 10 лет оказался контактом первого или второго уровня.

«Но и до этого был принят ряд решений: предприятиям разрешили больничные листы выдавать людям, которые были контактами первого или второго уровня с симптомами», — добавил первый вице-премьер.

Он сообщил, что глава государства согласился: средства, затраченные на дезинфекцию помещений, обеспечение масками и дезинфекционными средствами своих работников, нужно включать в затраты и, тем самым, снижать величину выплаты налога на прибыль.

Еще одной социальной мерой Крутой назвал налоговые каникулы, которыми могут воспользоваться компании.

«Плюс в рамках второго пакета мы доложили президенту очень важные меры социальной поддержки. Первое — по компаниям, которые вынужденно находятся в простое, либо работники трудятся в режиме неполной занятости. По инициативе нанимателя они получат доплату до уровня минимальной заработной платы — это примерно 100—150 рублей на каждого работника», — сказал чиновник.

По его словам, главе государства также предложено усилить поддержку безработных, которые во втором квартале лишились работы. Крутой признал, что сейчас мало кто регистрируется на бирже труда, так как уровень пособия — низкий, всего 28 рублей.

«Президенту была представлена инициатива, чтобы увеличить это пособие хотя бы до бюджета прожиточного минимума, это 250 рублей примерно сегодня», — пояснил первый вице-премьер.

Еще одна мера — это государственная адресная социальная поддержка, отметил он. «Это, прежде всего, инструмент, который будет касаться семей с детьми. Там тоже доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума, примерно 50—55 рублей на одного человека. На многодетную семью это почти 300—350 рублей плюс», — сказал Крутой.

Суммарно весь этот социальный блок стоит 300 млн рублей, добавил он.