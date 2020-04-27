К Путину пускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19

На встречи с президентом России Владимиром Путиным допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Фото kremlin.ru

По словам Пескова, при общении с помощниками и посетителями Путин соблюдает социальную дистанцию в полтора метра.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин также проходит тестирование. Некоторые сотрудники Администрации президента сдают анализы несколько раз в неделю.

Белорусский президент, в отличие от российского, тесты на коронавирус не сдает. Об этом ранее журналистам заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, комментируя случай, когда коронавирус был выявлен у игрока президентской хоккейной команды.