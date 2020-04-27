«Не справился с вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса». Белорусы подписываются под требованием отставки Карпенко

/ Общество
Просмотров: 336

Более тысячи человек за сутки подписались под требованием об отставке министра образования Игоря Карпенко. Сбор подписей идет на сайте «Petitions.by. Зручны горад». На данный момент подписалось 1105 человек.

«Мы объявили этот сбор подписей, так как Министерство образования последнее время ведет себя не только непоследовательно, но еще и беспринципно: заняло позицию, которая возлагает дополнительный груз на всю систему, в том числе на родителей детей, которые не хотят в школу, и двойную нагрузку на учителей», — заявил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Он считает, что своими действиями Минобразования также подталкивает к тому, чтобы дети, которые находятся на самоизоляции, шли в школу.

«Это последняя капля, чтобы Карпенко был отправлен в отставку. Человек готов исполнять распоряжения, но не готов проявлять инициативу, — убежден оппозиционный политик. — В итоге система в Минобразования не является цифровой, прогрессивной и инициативной. Если этого нет, то от действий человека, который возглавляет отрасль, мучаются все».


Дистанционное обучение в белорусских школах: на ходу и кто как умеет

«Считаем, что министр образования Игорь Карпенко не справился с вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса», — сказано в петиции.

Среди претензий к чиновнику: отсутствие организации дистанционного обучения, необеспечение безопасности школьников, студентов, учителей и преподавателей (многие старше 60 лет).

«В связи с вышеперечисленными обстоятельствами считаем, что министр образования Игорь Карпенко должен уйти в отставку, а в стране должно быть организовано дистанционное обучение с учетом всех перечисленных в обращении пунктов», — заявил Борисов.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: министр образования отставка Персона: Игорь Борисов Игорь Карпенко

Другие материалы на эту тему:

Десять цитат Игоря Карпенко об образовании

Десять цитат Игоря Карпенко об образовании

Идеолог-коммунист сменил профессора на посту министра образования

Идеолог-коммунист сменил профессора на посту министра образования

Минобразования: Канопацкая играет в «жесткий пиар»

Минобразования: Канопацкая играет в «жесткий пиар»

Журавков предпочел Канопацкой Щеткину

Журавков предпочел Канопацкой Щеткину