«Не справился с вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса». Белорусы подписываются под требованием отставки Карпенко

Более тысячи человек за сутки подписались под требованием об отставке министра образования Игоря Карпенко. Сбор подписей идет на сайте «Petitions.by. Зручны горад». На данный момент подписалось 1105 человек.

«Мы объявили этот сбор подписей, так как Министерство образования последнее время ведет себя не только непоследовательно, но еще и беспринципно: заняло позицию, которая возлагает дополнительный груз на всю систему, в том числе на родителей детей, которые не хотят в школу, и двойную нагрузку на учителей», — заявил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Он считает, что своими действиями Минобразования также подталкивает к тому, чтобы дети, которые находятся на самоизоляции, шли в школу.

«Это последняя капля, чтобы Карпенко был отправлен в отставку. Человек готов исполнять распоряжения, но не готов проявлять инициативу, — убежден оппозиционный политик. — В итоге система в Минобразования не является цифровой, прогрессивной и инициативной. Если этого нет, то от действий человека, который возглавляет отрасль, мучаются все».

«Считаем, что министр образования Игорь Карпенко не справился с вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса», — сказано в петиции.

Среди претензий к чиновнику: отсутствие организации дистанционного обучения, необеспечение безопасности школьников, студентов, учителей и преподавателей (многие старше 60 лет).

«В связи с вышеперечисленными обстоятельствами считаем, что министр образования Игорь Карпенко должен уйти в отставку, а в стране должно быть организовано дистанционное обучение с учетом всех перечисленных в обращении пунктов», — заявил Борисов.