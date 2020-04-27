«Власти начали новую волну репрессий». Противник аккумуляторного завода в Бресте получил 945 рублей штрафа

/ Общество
Просмотров: 620

В Бресте на 35 базовых величин (945 рублей) оштрафован противник аккумуляторного завода Михаил Галузо.

Михаил Галузо. Фото b-g.by

Сотрудники милиции задержали Галузо днем 26 апреля недалеко от площади Ленина, где в этот день на очередную встречу собралось около 250 противников строительства предприятия.

Галузо доставили в Ленинский РОВД. Там в его отношении составили два протокола по ч. 2 ст. 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

Один — за расклеивание 25 апреля листовок на фонарных столбах на бульваре Шевченко в поддержку арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка, Александра Кабанова и Дмитрия Бекалюка (штраф 10 базовых величин — 270 рублей).

Второй протокол составлен за наклеивание листовки днем 26 апреля на столб на перекрестке улиц Пушкинской и Комсомольской (штраф 25 базовых величин — 675 рублей).

«Власти начали новую волну репрессий в отношении активистов, вместо того чтобы окончательно закрыть свинцовый завод. Таким образом они хотят запугать людей и погасить общественный протест против этого опаснейшего предприятия», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод Персона: Михаил Галузо Роман Кисляк Дмитрий Андросюк Александр Кабанов Дмитрий Бекалюк Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте