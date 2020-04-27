«Власти начали новую волну репрессий». Противник аккумуляторного завода в Бресте получил 945 рублей штрафа

В Бресте на 35 базовых величин (945 рублей) оштрафован противник аккумуляторного завода Михаил Галузо.

Михаил Галузо. Фото b-g.by

Сотрудники милиции задержали Галузо днем 26 апреля недалеко от площади Ленина, где в этот день на очередную встречу собралось около 250 противников строительства предприятия.

Галузо доставили в Ленинский РОВД. Там в его отношении составили два протокола по ч. 2 ст. 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

Один — за расклеивание 25 апреля листовок на фонарных столбах на бульваре Шевченко в поддержку арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка, Александра Кабанова и Дмитрия Бекалюка (штраф 10 базовых величин — 270 рублей).

Второй протокол составлен за наклеивание листовки днем 26 апреля на столб на перекрестке улиц Пушкинской и Комсомольской (штраф 25 базовых величин — 675 рублей).

«Власти начали новую волну репрессий в отношении активистов, вместо того чтобы окончательно закрыть свинцовый завод. Таким образом они хотят запугать людей и погасить общественный протест против этого опаснейшего предприятия», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.