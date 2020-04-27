В Беларуси в режиме онлайн пройдут соревнования толкателей ядра

О первых в стране онлайн-соревнованиях по толканию ядра объявила Белорусская федерация легкой атлетики.

Соревнования пройдут 30 апреля в 18:00 на местах тренировок атлетов в Витебске и Бресте и будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра страны в разных возрастных категориях.

У каждого участника будет шесть попыток, по итогам которых определится победитель в паре.

Первая пара участников — Олег Томашевич (19 лет, рекорд 19,73 метра) и Дмитрий Карпук (20 лет, 19,61), они будут толкать семикилограммовый снаряд.

Вторая пара — спортсмены из разных возрастных групп, которые будут заочно соревноваться в толкании ядра разного веса. Алексей Александрович (19 лет, 20,54) будет выступать с шестикилограммовым ядром, а Илья Мисовский (17 лет, 19,77) — с пятикилограммовым.