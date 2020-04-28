Белорусы отмечают Радуницу: что запрещено делать в этот день

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Во вторник после пасхальной седьмицы православная церковь на землях восточных славян отмечает Радуницу — день поминовения усопших.

В нынешнем году день, когда церковь призывает верующих не столько скорбеть, сколько радоваться за ушедших родственников, припадает на 28 апреля.

Как и в любую иную церковную дату, на Радуницу много чего нельзя делать. Вот основные запреты, установленные церковью:

  • ругаться и сквернословить;
  • убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);
  • объедаться и напиваться (поминальная трапеза должна быть скромной и без употребления алкоголя);
  • нельзя поминать усопших водкой и курить.

Также не рекомендуется оставлять на могилах еду — она привлекает бездомных животных, которые оскверняют землю. Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища.

 

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