После визита Лукашенко на Пасху закрыт для посещения монастырь

Ставший известным на всю страну после визита на Пасху Александра Лукашенко мужской монастырь в деревне Малые Ляды (Смолевичский район) закрыт для посещения.

Фото пресс-службы президента

Медики из районной больницы утверждают, что там есть случаи заражения коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19.

Как сообщил читатель TUT.by , работающий в системе здравоохранения региона, у двух человека в Ляденском монастыре подтверждено заражение SARS-CoV-2. Еще 55 человек (контакты первого уровня) находятся на изоляции.

Впрочем, в Борисовской епархии, к которой относится монастырь, коронавирус не подтверждают.

По данным Минздрава на 27 апреля, всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 11 289 случаев COVID-19. Это составляет 7,5% от всего количества проведенных тестов (153 845). Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, умерли 75 пациентов «с рядом хронических заболеваний» (за сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 826, зарегистрировано три летальных исхода).

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