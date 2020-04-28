После визита Лукашенко на Пасху закрыт для посещения монастырь
Ставший известным на всю страну после визита на Пасху Александра Лукашенко мужской монастырь в деревне Малые Ляды (Смолевичский район) закрыт для посещения.
Медики из районной больницы утверждают, что там есть случаи заражения коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19.
Как сообщил читатель
Впрочем, в Борисовской епархии, к которой относится монастырь, коронавирус не подтверждают.
По данным Минздрава на 27 апреля, всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 11 289 случаев COVID-19. Это составляет 7,5% от всего количества проведенных тестов (153 845). Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, умерли 75 пациентов «с рядом хронических заболеваний» (за сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 826, зарегистрировано три летальных исхода).
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