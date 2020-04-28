Науседа попросил Зеленского не покупать электроэнергию с БелАЭС

В ходе телефонного разговора президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, стороны обсудили широкий круг вопросов.

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Так, в частности, литовский лидер рассказал коллеге о принципиальной позиции официального Вильнюса по поводу безопасности атомной электростанции, которая строится под Остравцом вблизи литовской границы.

Науседа напомнил, что Литва приняла решение не покупать электроэнергию от небезопасных источников в третьих странах.