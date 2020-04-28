В Беларуси скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией

В Беларуси число летальных исходов среди пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, увеличилось до 79. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.

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По данным Министерства здравоохранения на утро 28 апреля, с начала пандемии в стране выявлено 12 208 случаев COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 161 028 тестов.

Выздоровели и выписаны 1993 пациента, умерли 79 человек.

За минувшие сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 919 (+8,14%) — это новый абсолютный максимум суточного прироста.

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