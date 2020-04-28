Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая включительно

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Режим ограничительных мер в России продлен до 11 мая включительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе онлайн-совещания с правительством и руководством регионов.

Решением Путина 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.

К 12 мая правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений. Регионам будет разрешено начинать поэтапное смягчение ограничительных мер, в том числе режима самоизоляции, с учетом складывающейся обстановки и всех возможных рисков.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Путин

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