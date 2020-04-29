Вендетта по-армянски: родственники убитого прорвали полицейский кордон, ворвались в больницу и совершили двойное убийство

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После убийства двух человек в результате перестрелки в Гаваре ситуация в городе резко накалилась.

Как сообщает NEWS.am, родственники одного из убитых, следователя военной полиции, пришли в местную больницу и перерезали горло раненым в перестрелке.

Для управления ситуацией, вышедшей из-под контроля, в Гавар отправился глава Полиции Арман Саркисян.

Armlur.am сообщает, что все началось с ссоры несовершеннолетних подростков из общины Норатуса и Гавара. Военный следователь Зорик Пароникян вмешался, чтобы уладить конфликт, после чего прозвучали выстрелы.

После перестрелки, в ходе которой погибли два человека, двое были доставлены в Ереван, двое других сбежали с места происшествия и по дороге попали в ДТП, их доставили в больницу Гавара, где позже они стали жертвой вендетты.

Группа граждан с железными прутьями ворвались в больницу, прорвала полицейский кордон, добралась до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло.
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Тэги: Армения вендетта убийство Город: Гавар

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