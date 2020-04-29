Вендетта по-армянски: родственники убитого прорвали полицейский кордон, ворвались в больницу и совершили двойное убийство
После убийства двух человек в результате перестрелки в Гаваре ситуация в городе резко накалилась.
Как сообщает
Для управления ситуацией, вышедшей из-под контроля, в Гавар отправился глава Полиции Арман Саркисян.
После перестрелки, в ходе которой погибли два человека, двое были доставлены в Ереван, двое других сбежали с места происшествия и по дороге попали в ДТП, их доставили в больницу Гавара, где позже они стали жертвой вендетты.
Группа граждан с железными прутьями ворвались в больницу, прорвала полицейский кордон, добралась до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло.