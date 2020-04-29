Кто выйдет в финал Кубка Беларуси по футболу?

Сегодня в Борисове и Солигорске пройдут ответные полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/2020.

На «Борисов-Арене» БАТЭ примет «Славию» (первая встреча завершилась неожиданной викторией мозырян — 1:0), а на «Строителе» «Шахтер» постарается взять реванш у брестского «Динамо» (на берегах Буга хозяева праздновали победу — 2:0).

Напомним, действующим обладателем трофея являются «горняки».

Начало матча в Борисове в 20:00, в Солигорске в 18:00.