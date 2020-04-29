Власти в условиях COVID-19 обязали бизнес за полгода подняться с колен

Указ № 143 «О поддержке экономики» рассчитан на то, что бизнес сможет восстановиться за полгода, однако это маловероятно, считает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Александр Швец

Он отметил, что указ принят через несколько дней после даты уплаты бизнесом квартальных налогов, «а от наших предложений там осталась ничтожная часть».

«Из того, на что мы обращали внимание наших коллег из правительства как на самое важное для выживания бизнеса, мы видим лишь часть по аренде», — сказал Швец.

Он обратил внимание, что согласно указу до 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года

«Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до одного года. Мы исходили из того, что спрос возможно лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления. Поэтому для компаний, у которых весь период отсрочки отсутствовала выручка, будет непосильно платить возобновившиеся штатные платежи и погашать полугодовые отложенные», — пояснил Швец позицию делового сообщества.

По налогам поддержка бизнеса, прописанная в указа, и того скуднее — «речь в указе лишь о налогах, уплачиваемых в местные бюджеты во втором-третьем кварталах».

«Вот и получается, что весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода», — подчеркнул Швец.

В то же время он обратил внимание, что в указе о поддержке экономики четко прописаны карательные меры, которые включают внеплановые проверки бизнеса и приостановление работы торгового объекта, кафе или ресторана на срок до 90 дней.

«Вице-премьер пояснил, что мера, мол, временная и нацелена на безответственный бизнес. При этом забыли в противовес поддержать ответственный!» — считает Швец.

Складывается впечатление, отметил он, что «у нас в Беларуси всегда все по-своему».

«Главное – не как у всех. Когда все соседние страны делали ставку на малый и средний бизнес, у нас он был подопытным сектором. И развивался не благодаря, а вопреки», — напомнил он.

По его мнению, высокая налоговая нагрузка, растущие неналоговые платежи, постоянно меняющиеся правила и условия ведения бизнеса, недоступность кредитов, чрезмерный контроль регуляторов и неадекватная ответственность за нарушения — условия, в которых привык жить наш бизнес «до ковидных времен».

«Но он жил и развивался, создавал комфорт, удобную и цивилизованную жизнь белорусам, привлекал туристов на наш продленный безвиз, платил налоги, создавал рабочие места. Стоит ли говорить, что бизнес привык надеяться только на себя и особо не рассчитывал на поддержку государства?» — задается риторическим вопросом Швец.

При этом он выразил надежду, что в очередном пакете мер по поддержке экономики, который примет правительства, некоторые предложения делового сообщества все же будут учтены.

«Небольшая надежда в душах все же теплится, что если не помогут, то хоть не толкнут в спину. Хотя бы в расчете на то, что нашему правительству покажется важным работать на имидж государства, адекватно реагирующего на кризис, подавая тем самым сигнал инвесторам, которые ох как будут нужны нам в ближайшем будущем», — подчеркнул Швец.