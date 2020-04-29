Канопацкая написала на главу Минздрава заявление в Генпрокуратуру

Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала заявление в Генеральную прокуратуру.

Она просит надзорный орган провести проверку имеется ли в деятельности Владимира Караника на посту министра здравоохранения составов преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ст. 307 (Непринятие мер по спасанию людей);

ст. 308 (Несообщение информации об опасности для жизни людей);

ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов);

ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями);

ч. 2 ст. 427 (Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности);

ст. 428 (Служебная халатность).

Как сказано в заявлении, если состав преступления имеется, Канопацкая просит возбудить уголовное дело.

По данным Минздрава на 29 апреля, в Беларуси зарегистрирован 13 181 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели 2072 пациента, скончались 84.

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