Канопацкая написала на главу Минздрава заявление в Генпрокуратуру
Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала заявление в Генеральную прокуратуру.
Она просит надзорный орган провести проверку имеется ли в деятельности Владимира Караника на посту министра здравоохранения составов преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
- ст. 307 (Непринятие мер по спасанию людей);
- ст. 308 (Несообщение информации об опасности для жизни людей);
- ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов);
- ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями);
- ч. 2 ст. 427 (Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности);
- ст. 428 (Служебная халатность).
Как сказано в заявлении, если состав преступления имеется, Канопацкая просит возбудить уголовное дело.
По данным Минздрава на 29 апреля, в Беларуси зарегистрирован 13 181 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели 2072 пациента, скончались 84.
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Фото со страницы Анны Канопацкой в соцсети