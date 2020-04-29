Глава МИД Литвы пожаловался США на Беларусь

Запад заинтересован в политической, экономической и энергетической независимости Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы, бывший посол страны в Минске (июль-декабрь 2012 года) Линас Линкявичюс.

В телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном дипломат отметил, что Литва готова содействовать усилению энергетической независимости Беларуси, но важно, чтобы и сама Беларусь предпринимала соответствующие шаги.

Линкявичюс, как передает пресс-служба МИД, подчеркнул важность рыночных реформ в стране и устойчивого экономического роста, а также соблюдения прав человека.

Кроме этого, глава литовской дипломатии выразил обеспокоенность недостаточными, по его мнению, усилиями белорусских властей в борьбе с пандемией коронавируса и давлением России на стратегические секторы экономики страны.

Линкявичюс попросил представителя Госдепартамента поддержать позицию Литвы в отношении Островецкой АЭС, акцентировав внимание на «несоответствии ее проекта стандартам экологической и ядерной безопасности», а также на необходимости выполнения рекомендаций ЕС по стресс-тестам до сдачи объекта в эксплуатацию.

«Мы должны работать вместе, чтобы поддерживать свободную и независимую Беларусь. Строительство Островецкой АЭС противоречит экономической логике, накладывая огромное экономическое бремя на страну и еще больше увеличивая ее зависимость от России», — заявил Линкявичюс.