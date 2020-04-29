Россия не будет пускать иностранцев до завершения борьбы с коронавирусом

Россия продлила запрет на въезд иностранцев до завершения борьбы с COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе — по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

При этом «для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования».

На 29 апреля в России зафиксировано 99.399 случаев заражения COVID-19, умерло 972 человека. Проведено 3.303.717 тестов. В Беларуси, по официальным данным на это число, зараженных меньше в 7,5 раза, умерших — в 11,6 раза, однако численность населения страны меньше в 15,6 раза. Тестов проведено в 19,6 раза меньше, чем в РФ.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о продлении карантинных мер в стране до 11 мая. «В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения… Те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству… Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь... Сохраним, сбережем людей, а все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям», — заявил Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

О необходимости думать прежде всего об экономике неоднократно заявлял Александр Лукашенко. «Как у нас тут разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час и прочее… Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — сказал он, в частности, 7 апреля на совещании по нефтяным вопросам.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце. Закрытие границ Лукашенко назвал несусветной глупостью.

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