Белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий

Таковы результаты апрельского опроса, проведенного исследовательской компанией Satio.

В опросе приняли участие более тысячи респондентов от 18 до 64 лет. Результаты представлены в ходе видеоконференции 29 апреля, состоявшейся в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».

Запрет всех массовых мероприятий поддержали 78% респондентов (по итогам опроса в марте — 70%). «Говоря о мерах, которые нужно принять прямо сейчас, респонденты отметили, что ждут запрета на общественные мероприятия», — сообщил руководитель исследовательских проектов Satio Филипп Биканов.

Второе по важности требование населения, по его словам, заключается в получении от государства более подробной информации об эпидемиологической ситуации — на эту проблему указали 71% опрошенных. «Не хватает людям информации о том, как вирус распространяется в городах, обществу хотелось бы получать более подробные сведения», — прокомментировал Биканов.

Он обратил внимание на то, что молодые люди инициируют наиболее жесткие меры реагирования на коронавирус, а именно карантин с комендантским часом.

В ходе опроса 88% респондентов заявили, что следят за новостями об эпидемии. «Людей, которые равнодушны к этой теме, практически не осталось», — отметил Биканов.

Результаты опроса, по его словам, показали, что люди стали чаще социально дистанцироваться, каждый второй носит маску, некоторые отказались от посещения магазинов.

«Большинство склоняется к необходимости ограничения социальных контактов вместо выработки "коллективного иммунитета"», — сказал представитель Satio. Таким образом, добавил он, белорусы продолжают «добровольный карантин» и отвечают на кризис самоизоляцией.

Опрос, по словам Биканова, также показал, что респонденты с доходом от 500 рублей чаще людей с более низким доходом стали покупать продукты пожилым родственникам и перестали водить детей в детские сады и школы, а респонденты в возрасте 55—64 лет, в отличие от молодежи, стали реже пожимать руки.