Минчанин упал на рельсы перед грузовым поездом

Инцидент произошел вечером 21 апреля на о. п. Тракторный.

По информации ОВД на транспорте, 68-летний мужчина шел по платформе, не удержался на ногах и упал на железнодорожное полотно, причем его голова оказалась прямо на рельсе. В это время через остановочный пункт следовал грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

Пострадавший получил различные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую, и перелом ребер. С места происшествия его увезли в больницу на машине скорой медицинской помощи.