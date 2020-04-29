Лукашенко распорядился соединить северную и южную ветки нефтепровода «Дружба»

В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020—2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель — Горки.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральной проектной и генеральной подрядной организацией — производственное объединение «Белоруснефть», сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство данного участка нефтепровода позволит соединить между собой проходящие через Беларусь северную и южную ветки нефтепровода «Дружба».