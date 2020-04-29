ФК БАТЭ победил «Славию» и вышел на «Динамо-Брест» в финале Кубка

Борисовский клуб одолел гостей из Мозыря со счетом 2:0 (общий итог — 2:1).

У хозяев на 12-й минуте отличился Волков, в добавленное время первого тайма игрок «Славии» Тымонюк забил в свои ворота. Мозырянам хватило бы одного гола, чтобы выйти в финал. В конце второго тайма хозяев спасла перекладина.

В финале турнира БАТЭ сыграет с действующими чемпионами, которые прошли солигорский «Шахтер». Матч состоится в Минске 24 мая.

Вылету «Славии» рады в столичном «Динамо» — минчане сыграют в Лиге Европы, т.к. заняли четвертое место в чемпионате.