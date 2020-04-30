В Беларуси снизили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые экспортируются из страны за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Решение размещено в постановлении Совмина от 29 апреля 2020 года № 259.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится до 6,8 доллара за тонну (ранее — 52 доллара).

Пошлина на прямогонный бензин составит 3,7 доллара за 1 т (ранее — 28,6 доллара). Что касается товарных бензинов, легких и средних дистиллятов, снижение будет с 15,6 доллара до 2 за 1 т. Такая же пошлина будет с 1 мая на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.