Бобруйчанин разрисовал монумент на площади Победы

Нецензурную надпись обнаружил местный пенсионер, когда шел мимо.

В областном УВД сообщили, что личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Хулиганом оказался 36-летний горожанин, который накануне преступления вернулся из Горок, где отбывал наказание за несоблюдение требований превентивного надзора.

Со слов бобруйчанина, весь день он распивал спиртное со знакомыми. Затем якобы нашел баллончик и краской написал нецензурные слова на танке и заборе.

В его отношении возбудили уголовное дело по факту надругательства над историко-культурными ценностями.