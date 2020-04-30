Бобруйчанин разрисовал монумент на площади Победы

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Нецензурную надпись обнаружил местный пенсионер, когда шел мимо.

В областном УВД сообщили, что личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Хулиганом оказался 36-летний горожанин, который накануне преступления вернулся из Горок, где отбывал наказание за несоблюдение требований превентивного надзора.

Со слов бобруйчанина, весь день он распивал спиртное со знакомыми. Затем якобы нашел баллончик и краской написал нецензурные слова на танке и заборе.

В его отношении возбудили уголовное дело по факту надругательства над историко-культурными ценностями.
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Тэги: танк Т-34 пьянство хулиганство Город: Бобруйск

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