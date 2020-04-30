Китай и Россия не будут направлять военнослужащих для участия в минском параде на День победы

Об этом сообщила БелаПАН официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что в составе пешей колонны из 20 парадных расчетов по одному расчету будут из России и Китая. Всего в колонне должно было пройти более 3 тыс. военнослужащих.

Гаврусик также сообщила, что опубликованный накануне план тренировок к параду остается актуальным. В частности тренировки роты почетного караула состоятся 5 и 6 мая на территории Минской военной комендатуры в бывшем военном городке Уручье. Состоится как минимум одна генеральная репетиция, однако ее дата пока не определена.

Более 7 тысяч интернет-пользователей подписали петицию с требованием запретить проведение военного парада 9 мая в Минске в связи с пандемией COVID-19. В ответном письме, подписанном 16 апреля министром обороны Виктором Хрениным, говорится, что складывающаяся в Беларуси эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, к которым относится и подготовка и проведение парада.