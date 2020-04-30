Россельхознадзор ввел санкции против «Агрокомбината «Дзержинский», еще шесть компаний взяты «под колпак»

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела санкции в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции этого предприятия.

Поводом для таких мер стало выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в курятине.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. «Под колпак» попали:

  • Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);
  • СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);
  • КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);
  • ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);
  • Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);
  • Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).
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Тэги: Россельхозадзор агрокомбинат Дзержинский