Россельхознадзор ввел санкции против «Агрокомбината «Дзержинский», еще шесть компаний взяты «под колпак»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела санкции в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции этого предприятия.
Поводом для таких мер стало выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в курятине.
Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. «Под колпак» попали:
- Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);
- СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);
- КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);
- ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);
- Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);
- Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).