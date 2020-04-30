Россельхознадзор ввел санкции против «Агрокомбината «Дзержинский», еще шесть компаний взяты «под колпак»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела санкции в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции этого предприятия.

Поводом для таких мер стало выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в курятине.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. «Под колпак» попали: