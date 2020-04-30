Спектакль «Ураджай» Купаловского театра покажут в прямом эфире на VOKA
В прямом эфире VOKA 4 мая покажут спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Ураджай». Доступ к просмотру бесплатный для зрителей из любой точки Беларуси и за ее пределами.
Трансляция проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону Купаловского театра, который проходит при поддержке генерального партнера — компании А1.
В Купаловском театре «Ураджай» по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко поставлен в прошлом сезоне, и сейчас это один из самых популярных спектаклей на Камерной сцене. Его режиссер — Дмитрий Тишко.
Это история четверых молодых героев, которые пришли собирать яблоки в саду, но у них все время что-то идет не так…
Прямой эфир 4 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте
Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.
Показ начнется в 19:00.