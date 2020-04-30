Спектакль «Ураджай» Купаловского театра покажут в прямом эфире на VOKA

/ Культура
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В прямом эфире VOKA 4 мая покажут спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Ураджай». Доступ к просмотру бесплатный для зрителей из любой точки Беларуси и за ее пределами.

Трансляция проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону Купаловского театра, который проходит при поддержке генерального партнера — компании А1.

В Купаловском театре «Ураджай» по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко поставлен в прошлом сезоне, и сейчас это один из самых популярных спектаклей на Камерной сцене. Его режиссер — Дмитрий Тишко.

Это история четверых молодых героев, которые пришли собирать яблоки в саду, но у них все время что-то идет не так…

Прямой эфир 4 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран даже без авторизации.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Показ начнется в 19:00.
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Тэги: Купаловский театр Персона: Павел Пряжко Дмитрий Тишко

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