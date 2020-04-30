70 ИП просят администрацию ТРЦ «Экспобел» снизить аренду

70 предпринимателей торгово-развлекательного центра «Экспобел» (Минский район) 30 апреля подали в администрацию заявления с просьбой о снижении арендной платы.

Как сообщила БелаПАН одна из арендаторов, «сегодня мы подали и зарегистрировали наши заявления, прождав в администрации 50 минут. Администрация была недовольна, но у нас их приняли, поставили печати».

«Мы попросили дать один общий ответ одной предпринимательнице. Администратор, а не директор, говорит: расторгайте договор аренды, если не устраивает», — сказала собеседница БелаПАН.

При этом она отметила, что ИП при досрочном расторжении договора будут вынуждены заплатить пеню и не получат назад предоплату за аренду.

«Говорят, что еще потеряем и свое торговое оборудование, хотя прав собственности у администрации на него нет. Говорят, пока рассчитаетесь за аренду, никто вам ничего не отдаст. Люди в критической ситуации, некоторые по месяцу-два не платили аренду, потому что выручки нет», — отметила предприниматель.

По ее мнению, после окончания срока договоров аренды в июне многие ИП не смогут их продлить. Она подчеркнула, что это уже не первая попытка договориться с администрацией о снижении арендной платы.

22 апреля около 200 арендаторов пришли к зданию администрации ТРЦ с требованием снизить арендную плату. Представители администрации сообщили, что им нужно два дня для рассмотрения заявления арендаторов.

24 апреля на повторных переговорах с администрацией торгового-развлекательного объекта ИП не удалось найти компромисс в вопросе снижения стоимости аренды площадей.

Как заявил БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, предприниматели приняли верное решение еще раз подать заявления.

«Вышел указ президента №143 «О поддержке экономики». Там есть пункт 11, согласно которому рекомендовано в плане аренды и в зависимости от выручки арендодателям идти предпринимателям навстречу. Теперь будет интересно, что ответит администрация рынка. Посмотрим, насколько администрация рынка будет учитывать позицию президента страны. Это будет показательный момент», — считает руководитель объединения предпринимателей.

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