Стало известно, когда Мишустин последний раз лично встречался с Путиным

/ Мир
Просмотров: 1227

После того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом, многие россияне задались вопросом: когда глава правительства в последний раз лично встречался с президентом.

Как отмечается, Владимир Путин встречался с премьером 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики, которая страдает от коронавируса.

Остальные контакты двух первых лиц российского государства происходили или по телефону, или по видеосвязи.

Также уже известно, что Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.

Президент РФ подчеркнул, что без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия правительство России коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Путин Михаил Мишустин Андрей Белоусов

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Вызов миру. «Корона» грозит сокрушить внешнеполитический имидж Лукашенко

Вызов миру. «Корона» грозит сокрушить внешнеполитический имидж Лукашенко

Лечение COVID-19 на дому. Кто, как и с кем

Лечение COVID-19 на дому. Кто, как и с кем

Посол Швеции в Беларуси: никто во время пандемии не живет так, как раньше

Посол Швеции в Беларуси: никто во время пандемии не живет так, как раньше