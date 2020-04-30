Стало известно, когда Мишустин последний раз лично встречался с Путиным
После того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом, многие россияне задались вопросом: когда глава правительства в последний раз лично встречался с президентом.
Как отмечается, Владимир Путин встречался с премьером 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики, которая страдает от коронавируса.
Остальные контакты двух первых лиц российского государства происходили или по телефону, или по видеосвязи.
Также уже известно, что Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.
Президент РФ подчеркнул, что без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут.