Стало известно, когда Мишустин последний раз лично встречался с Путиным

После того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом, многие россияне задались вопросом: когда глава правительства в последний раз лично встречался с президентом.

Как отмечается, Владимир Путин встречался с премьером 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики, которая страдает от коронавируса.

Остальные контакты двух первых лиц российского государства происходили или по телефону, или по видеосвязи.

Путин и Мишустин лично не встречались больше месяца - последний раз виделись 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики, которая страдает от коронавируса.







Карантин для коронавирусных больных - две недели. pic.twitter.com/9XOyuksvI8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 30, 2020

Также уже известно, что Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.

Президент РФ подчеркнул, что без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут.