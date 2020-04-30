Опасный рецидивист напал в лесу на девушку

38-летнего мужчину подозревают в нападении на молодую женщину и краже велосипеда.

По информации правоохранителей, 27 апреля в милицию обратилась 26-летняя жительница одной из деревень Толочинского района. Она сообщила, что вечером по дороге с работы домой в лесу на нее напал неизвестный мужчина.

По словам потерпевшей, злоумышленник повалил ее на землю, связал ноги и руки и стал требовать деньги.

Завладев телефоном жертвы разбоя, он приказал ей лежать и не двигаться.

«Девушке удалось развязать ноги и побежать в сторону деревни. Через некоторое время в погоню за ней бросился и мужчина, но, завидев людей, поспешил скрыться в лесу», — сообщили в УВД Витебской области.

В результате «широкомасштабной поисковой операции по поиску преступника», его удалось задержать в одном из районов Могилевской области.

Им оказался 38-летний уроженец Шкловщины, за плечами которого уже девять судимостей за кражи и грабеж. Последний раз он освободился из «мест не столь отдаленных» в нынешнем феврале (отбывал наказание в России).

На месте задержания был обнаружен телефон пострадавшей.

Также, по данным милиции, подозреваемый после нападения украл в одной из деревень велосипеда, на котором и уехал подальше от места преступления.