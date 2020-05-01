Первомай в Беларуси впервые отметят онлайн

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 1 мая, которое в Беларуси официально отмечают как Праздник труда, впервые празднуется в формате интернет-акций и без традиционных собраний трудящихся.

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На портале прогосударственной Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) специально к этому дню открылась онлайн-галерея первомайских фотографий времен СССР, опубликована серия авторских материалов о трудовых династиях.

В разных областях страны в онлайн-формате пройдут приуроченные к 1 мая конкурсы, радиовикторины и праздничные телетрансляции.

В поздравлении председателя ФПБ Михаила Орды, опубликованном на сайте федерации, отмечается: «Не бывает больших или малых трудовых достижений. От всех нас, от того, как мы работаем, как поддерживаем друг друга, зависит, как мы живем и чего можем достигнуть. Наша сплоченность, наша солидарность, направленная на созидательные, добрые дела, поможет нам решить любые вопросы. <…> Белорусы никогда не оставляли друг друга с проблемами один на один, вместе трудились над решением самых непростых задач. Мы вместе, и в этом наша сила в любых, даже самых сложных, ситуациях».

Независимые профсоюзы Беларуси также не будут проводить 1 мая уличные мероприятия — не только из-за пандемии коронавируса, но и в связи с политикой властей. Об этом сказано в заявлении исполкома Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП).

«В канун Международного дня солидарности трудящихся 1 мая мы отмечаем, что впервые за многие десятки лет в связи с пандемией коронавируса люди труда во всем мире не выйдут на улицы и площади, чтобы отпраздновать свой праздник. Не смогут это сделать и члены независимых профсоюзов Беларуси. Но не только в связи с пандемией вирусной, но и пандемией политической. Правящий авторитарный режим на многие годы сделал невозможным для БКДП и его организаций празднование этой даты, создал для независимых профсоюзов и всех свободно мыслящих рабочих страны режим карантина и изоляции», — заявляет руководство независимого профцентра.

«Мы с тревогой отмечаем нарастание экономических проблем, вызванных эпидемией, и требуем от властей принятия программы неотложных действий по сохранению рабочих мест, поддержке трудящихся и безработных. Необходимо в кратчайшие сроки принять решение о внесении изменений в систему социальной защиты, переключить ее на поддержку тех, кто остается без источников существования. Следует безотлагательно принять решения по поддержке малого и среднего бизнеса, внесению изменений в нормативные акты, законы, указы и декреты президента, имеющие целью обеспечение гибкости функционирования сферы трудовых отношений и мобильности рынка труда. Мы настаиваем на отказе от ставшей тормозом практики заключения срочных трудовых контрактов и требуем возврата к бессрочной форме найма, а также отмены декрета президента о так называемых тунеядцах», — подчеркнули в исполкоме БКДП.

Независимый профцентр призвал рабочих страны «объединить усилия для защиты своих прав, которые в связи с кризисом еще больше ущемляются», а также требовать от властей и руководителей «решения всех своих насущных нужд и проблем».

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