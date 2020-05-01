Пинский крановщик получил за гибель рабочего два года колонии-поселения

В Пинске огласили приговор 62-летнему крановщику, который обвинялся в нарушении правил безопасности, сообщает прокуратура Брестской области.

Фото: МЧС

Обвиняемый работал на кране в состоянии опьянения 20 августа 2019 года. Во время подъема поддона с кирпичом, он задел стрелой крана стену второго этажа — под обломками погиб 43-летний каменщик.

Крановщику назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Ему также на четыре с половиной года запретили работать на пневмоколесных кранах.

В пользу близких погибшего с предприятия, где работал обвиняемый, взыскали 75 тысяч рублей компенсации морального вреда. По результатам проверки на предприятии 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.